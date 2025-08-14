Quadrilha é presa em Goiás por fraude no saque do FGTS
Grupo utilizava documentos falsos para sacar benefícios de contas inativas
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Quatro indivíduos foram detidos em Goiás, suspeitos de realizar saques ilícitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de trabalhadores. O grupo utilizava documentos falsificados para acessar as contas. A ação policial ocorreu após funcionários de uma agência bancária em Cocalzinho, a 140 km de Goiânia, desconfiarem de uma mulher que tentava retirar R$ 120 mil de uma conta que não lhe pertencia.
Após a prisão da mulher dentro da agência, a polícia conseguiu localizar e prender outros três membros da quadrilha. Um dos suspeitos estava próximo ao banco em uma motocicleta, enquanto os outros dois foram capturados dentro de um veículo. Os envolvidos foram acusados de estelionato, uso de documentos falsos e associação criminosa.
A Justiça decretou prisão preventiva para os três homens, enquanto a mulher foi liberada após audiência de custódia. De acordo com a polícia, a suspeita foi recrutada por uma organização criminosa que opera em todo o território nacional, visando saques de contas inativas. A identificação desses crimes depende tanto da percepção das vítimas quanto da atenção dos funcionários bancários.
Quantas pessoas foram presas em Goiás por fraude no saque do FGTS?
Quatro indivíduos foram detidos em Goiás suspeitos de realizar saques ilícitos do FGTS.
Como o grupo realizava os saques fraudulentos?
O grupo utilizava documentos falsificados para acessar contas inativas do FGTS.
O que motivou a ação policial em Cocalzinho?
Funcionários de uma agência bancária desconfiaram de uma mulher que tentava retirar R$ 120 mil de uma conta que não lhe pertencia.
Quais foram as acusações contra os suspeitos?
Os envolvidos foram acusados de estelionato, uso de documentos falsos e associação criminosa.
