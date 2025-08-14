Quadrilha é presa em Goiás por fraude no saque do FGTS Grupo utilizava documentos falsos para sacar benefícios de contas inativas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 23h29 (Atualizado em 13/08/2025 - 23h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Quatro suspeitos foram presos em Goiás por fraudes no saque do FGTS.

O grupo usava documentos falsificados para acessar contas inativas de trabalhadores.

A prisão ocorreu após funcionários de um banco desconfiarem de uma mulher tentando retirar R$ 120 mil.

Os envolvidos enfrentam acusações de estelionato e uso de documentos falsos, com prisão preventiva de três homens.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Quatro indivíduos foram detidos em Goiás, suspeitos de realizar saques ilícitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de trabalhadores. O grupo utilizava documentos falsificados para acessar as contas. A ação policial ocorreu após funcionários de uma agência bancária em Cocalzinho, a 140 km de Goiânia, desconfiarem de uma mulher que tentava retirar R$ 120 mil de uma conta que não lhe pertencia.

Após a prisão da mulher dentro da agência, a polícia conseguiu localizar e prender outros três membros da quadrilha. Um dos suspeitos estava próximo ao banco em uma motocicleta, enquanto os outros dois foram capturados dentro de um veículo. Os envolvidos foram acusados de estelionato, uso de documentos falsos e associação criminosa.

A Justiça decretou prisão preventiva para os três homens, enquanto a mulher foi liberada após audiência de custódia. De acordo com a polícia, a suspeita foi recrutada por uma organização criminosa que opera em todo o território nacional, visando saques de contas inativas. A identificação desses crimes depende tanto da percepção das vítimas quanto da atenção dos funcionários bancários.

Quantas pessoas foram presas em Goiás por fraude no saque do FGTS?

Quatro indivíduos foram detidos em Goiás suspeitos de realizar saques ilícitos do FGTS.

‌



Como o grupo realizava os saques fraudulentos?

O grupo utilizava documentos falsificados para acessar contas inativas do FGTS.

O que motivou a ação policial em Cocalzinho?

Funcionários de uma agência bancária desconfiaram de uma mulher que tentava retirar R$ 120 mil de uma conta que não lhe pertencia.

‌



Quais foram as acusações contra os suspeitos?

Os envolvidos foram acusados de estelionato, uso de documentos falsos e associação criminosa.

Veja também

‌



Chefe de facção criminosa é internado em hospital particular do Rio para realizar cirurgia

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra do Jornal da Record | 13/08/2025 Advogados de Núcleo 1 da tentativa de golpe devem apresentar defesas dos reús nesta quarta (13) Ex-assessor de Bolsonaro diz que ex-presidente pediu monitoramento do ministro Alexandre de Moraes Artilheiro do Corinthians, Yuri Alberto passa mal e tem que ser operado em São Paulo Registros de infrações de trânsito estão suspensos em parte de rodovias federais com radares Especialistas defendem que redes sociais removam conteúdos com sexualização infantil na internet Presidente Lula debate com integrantes do governo projeto de lei para regulamentar redes sociais Casa do influenciador Hytalo Santos é alvo de mandado de busca e apreensão em João Pessoa (PB) Vendas do comércio registram terceiro mês consecutivo de queda Minuto JR: Incêndio atinge fábrica desativada de fertilizantes na região metropolitana de Goiânia Quatro pessoas são presas em Goiás suspeitas de sacar ilegalmente FGTS de trabalhadores Solução duradoura para o tarifaço seria um acordo do Brasil com os EUA, dizem especialistas Festival de Cinema de Gramado começa nesta quarta-feira (13) no Rio Grande do Sul Policial militar do Bope é baleado durante operação contra traficantes de facção criminosa do RJ SP: policial baleado em Paraisópolis faz reconhecimento de homem que roubou a arma dele Autoridades alertam para riscos de motos aquáticas após série de acidentes em praias brasileiras EUA revogam vistos de brasileiros que atuaram no Mais Médicos por suposta ligação com regime cubano Donald Trump promete 'consequências severas' à Russia se guerra contra a Ucrânia não acabar Chefe das forças armadas de Israel aprova plano militar para nova ofensiva na Faixa de Gaza TJ mantém prisão de suspeitos de envolvimento em esquema de corrupção da Secretaria da Fazenda de SP

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!