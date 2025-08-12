Quadrilha presa por furtos em shoppings do Nordeste
Grupo causou prejuízo de R$ 100 mil em Salvador
Cinco pessoas foram presas em Salvador por furtar produtos de lojas de luxo em shoppings de cinco estados do Nordeste. A quadrilha, composta por três mulheres e dois homens, foi flagrada no último sábado, causando um prejuízo de R$ 100 mil.
O grupo utilizava táticas para distrair vendedores e seguranças. Uma estratégia incluía uma mulher distraindo a vendedora enquanto outra furtava os produtos. A polícia identificou uma idosa como líder, responsável por organizar as operações.
Desde 21 de julho, a quadrilha estava sob investigação após uma série de furtos em quatro shoppings de Salvador. Além da capital baiana, agia no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Piauí e Paraíba. Em Natal, mandados resultaram na apreensão de mais de 200 produtos furtados.
