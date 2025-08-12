Quadrilha presa por furtos em shoppings do Nordeste Grupo causou prejuízo de R$ 100 mil em Salvador JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 22h56 (Atualizado em 11/08/2025 - 22h56 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Quadrilha presa em Salvador após furtos em lojas de luxo.

Grupo causou prejuízo de R$ 100 mil em cinco estados do Nordeste.

Utilizavam táticas de distração para cometer os furtos.

Idosa identificada como líder e organizadora das operações.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Cinco pessoas foram presas em Salvador por furtar produtos de lojas de luxo em shoppings de cinco estados do Nordeste. A quadrilha, composta por três mulheres e dois homens, foi flagrada no último sábado, causando um prejuízo de R$ 100 mil.

O grupo utilizava táticas para distrair vendedores e seguranças. Uma estratégia incluía uma mulher distraindo a vendedora enquanto outra furtava os produtos. A polícia identificou uma idosa como líder, responsável por organizar as operações.

Desde 21 de julho, a quadrilha estava sob investigação após uma série de furtos em quatro shoppings de Salvador. Além da capital baiana, agia no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Piauí e Paraíba. Em Natal, mandados resultaram na apreensão de mais de 200 produtos furtados.

