Quadrilha que roubava condomínios de luxo em SP é desarticulada Polícia prende 17 suspeitos e recupera parte das joias roubadas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 00h21 (Atualizado em 13/08/2025 - 00h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Quadrilha especializada em roubos a condomínios de luxo em SP foi desmantelada.

17 suspeitos foram presos e parte das joias roubadas, avaliadas em R$ 3 milhões, foi recuperada.

Investigação começou após roubo em maio, onde criminosos cortaram internet e usaram placas clonadas.

Cerca de 13 detidos tinham antecedentes criminais e um dos líderes afirmou pertencer ao PCC.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma operação policial em São Paulo desmantelou uma quadrilha especializada em roubos a condomínios de luxo, resultando na prisão de 17 suspeitos. O grupo invadiu seis apartamentos no centro da capital paulista, levando joias avaliadas em R$ 3 milhões. As prisões ocorreram na capital e em cinco cidades da região metropolitana.

A investigação começou após um assalto em maio, quando os criminosos cortaram a internet do prédio para facilitar a entrada. Eles usaram um carro com placas clonadas para acessar a garagem, aproveitando-se da falha no sistema de reconhecimento facial. Durante o roubo, renderam moradores com armas que foram posteriormente apreendidas.

Entre os detidos, 13 já tinham antecedentes por crimes como roubo e tráfico de drogas. A polícia investiga conexões com outros três roubos similares e recuperou parte das joias durante a operação.

Qual foi o resultado da operação policial em São Paulo?

A operação resultou na prisão de 17 suspeitos e no desmantelamento de uma quadrilha especializada em roubos a condomínios de luxo.

‌



Quais foram os métodos utilizados pelos criminosos durante os roubos?

Os criminosos cortaram a internet do prédio e usaram um carro com placas clonadas para acessar a garagem, aproveitando-se de falhas no sistema de reconhecimento facial.

O que a polícia descobriu sobre os antecedentes dos presos?

Treze dos detidos já tinham antecedentes por crimes como roubo e tráfico de drogas.

‌



O que a polícia fez em relação às joias roubadas?

A polícia investigou conexões com outros três roubos similares e recuperou parte das joias avaliadas em R$ 3 milhões durante a operação.

Veja também

‌



Presidente Lula volta a reunir ministros para discutir tarifaço americano

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra do Jornal da Record | 12/08/2025 Quatro pessoas são presas em operação contra roubo de veículos na zona norte do Rio Perfis do influenciador Hytalo Santos são bloqueados por determinação da Justiça da Paraíba 'TV boxes': Anatel afirma que criminosos estão roubando dados de usuários por aparelhos clandestinos Exclusivo: Empresário acusa advogada e escrivão da Polícia Civil de São Paulo por extorsão Estado de saúde da sargento da Marinha baleada no RJ é gravíssimo Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop são presos em operação contra esquema de corrupção Calor extremo: shoppings em Dubai estão abrindo mais cedo para a prática de atividades físicas Três pessoas são presas em operação que investiga golpes financeiros contra médicos gaúchos Vagas em telemarketing têm sido porta de entrada para o mercado de trabalho de jovens até 24 anos Navio alemão resgata 73 imigrantes em duas operações no Mar Mediterrâneo nesta terça (12) Mudanças no processo para tirar visto americano entram em vigor no começo de setembro Confrontos das quartas de final e chaveamento da Copa do Brasil são definidos nesta terça (12) Exército de Israel flagra terroristas do Hamas disfarçados de voluntários na Faixa de Gaza Haddad confirma anúncio do pacote de ajuda aos setores afetados pelo tarifaço para quarta (13) Governo americano publica relatório em que relata piora dos direitos humanos no Brasil e cita Moraes Senado aprova projeto que pode reduzir as filas do INSS Setores que foram taxados em 50% pelo governo dos EUA fazem planos para tentar diminuir as perdas Estabilidade dos preços nos EUA fazem o dólar atingir o menor valor desde junho de 2024 Corpo de gari morto a tiros em briga de trânsito é enterrado em BH; suspeito do crime está preso

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!