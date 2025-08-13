Quadrilha que roubava condomínios de luxo em SP é desarticulada

Quadrilha especializada em roubos a condomínios de luxo em SP foi desmantelada.
17 suspeitos foram presos e parte das joias roubadas, avaliadas em R$ 3 milhões, foi recuperada.
Investigação começou após roubo em maio, onde criminosos cortaram internet e usaram placas clonadas.
Cerca de 13 detidos tinham antecedentes criminais e um dos líderes afirmou pertencer ao PCC.
Uma operação policial em São Paulo desmantelou uma quadrilha especializada em roubos a condomínios de luxo, resultando na prisão de 17 suspeitos. O grupo invadiu seis apartamentos no centro da capital paulista, levando joias avaliadas em R$ 3 milhões. As prisões ocorreram na capital e em cinco cidades da região metropolitana.
A investigação começou após um assalto em maio, quando os criminosos cortaram a internet do prédio para facilitar a entrada. Eles usaram um carro com placas clonadas para acessar a garagem, aproveitando-se da falha no sistema de reconhecimento facial. Durante o roubo, renderam moradores com armas que foram posteriormente apreendidas.
Entre os detidos, 13 já tinham antecedentes por crimes como roubo e tráfico de drogas. A polícia investiga conexões com outros três roubos similares e recuperou parte das joias durante a operação.
