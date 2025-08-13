Logo R7.com
Quadrilha que roubava condomínios de luxo em SP é desarticulada

Polícia prende 17 suspeitos e recupera parte das joias roubadas

  • Quadrilha especializada em roubos a condomínios de luxo em SP foi desmantelada.
  • 17 suspeitos foram presos e parte das joias roubadas, avaliadas em R$ 3 milhões, foi recuperada.
  • Investigação começou após roubo em maio, onde criminosos cortaram internet e usaram placas clonadas.
  • Cerca de 13 detidos tinham antecedentes criminais e um dos líderes afirmou pertencer ao PCC.

 

Uma operação policial em São Paulo desmantelou uma quadrilha especializada em roubos a condomínios de luxo, resultando na prisão de 17 suspeitos. O grupo invadiu seis apartamentos no centro da capital paulista, levando joias avaliadas em R$ 3 milhões. As prisões ocorreram na capital e em cinco cidades da região metropolitana.

A investigação começou após um assalto em maio, quando os criminosos cortaram a internet do prédio para facilitar a entrada. Eles usaram um carro com placas clonadas para acessar a garagem, aproveitando-se da falha no sistema de reconhecimento facial. Durante o roubo, renderam moradores com armas que foram posteriormente apreendidas.

Entre os detidos, 13 já tinham antecedentes por crimes como roubo e tráfico de drogas. A polícia investiga conexões com outros três roubos similares e recuperou parte das joias durante a operação.

Qual foi o resultado da operação policial em São Paulo?

A operação resultou na prisão de 17 suspeitos e no desmantelamento de uma quadrilha especializada em roubos a condomínios de luxo.


Quais foram os métodos utilizados pelos criminosos durante os roubos?

Os criminosos cortaram a internet do prédio e usaram um carro com placas clonadas para acessar a garagem, aproveitando-se de falhas no sistema de reconhecimento facial.

O que a polícia descobriu sobre os antecedentes dos presos?

Treze dos detidos já tinham antecedentes por crimes como roubo e tráfico de drogas.


O que a polícia fez em relação às joias roubadas?

A polícia investigou conexões com outros três roubos similares e recuperou parte das joias avaliadas em R$ 3 milhões durante a operação.

