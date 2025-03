Quadrilha que vendia peças de motos roubadas é desmantelada em São Paulo Suspeitos fingiam ser entregadores de bebidas durante transporte dos itens roubados JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 08/03/2025 - 00h32 (Atualizado em 08/03/2025 - 00h32 ) twitter

Polícia prende suspeitos de integrar uma quadrilha que vendia peças de motos roubadas

Agentes da polícia de São Paulo prenderam quatro suspeitos envolvidos em uma organização criminosa que comercializava peças de motocicletas roubadas. Os envolvidos disfarçavam-se de entregadores de bebidas para realizar o transporte dos itens de forma discreta. Durante a operação, que contou com helicóptero e a execução de 34 mandados de busca, os policiais tiveram como alvo regiões central e leste da capital, além de cidades na área metropolitana como Itaquaquecetuba e Cajamar.

Na ação, as autoridades localizaram um depósito de três andares no centro de São Paulo e apreenderam diversos itens como capacetes, celulares, armas, televisores e duas motocicletas. As investigações revelaram que as peças eram escondidas dentro de caixas de isopor usadas tradicionalmente para transporte de alimentos, e que a quadrilha tinha um método para evitar detecção policial.

A organização utilizava uma loja como fachada, mantendo um estoque sem nota fiscal. As motocicletas eram frequentemente roubadas de maneira violenta e posteriormente desmontadas para venda. As transações eram realizadas tanto pessoalmente quanto via plataformas digitais, enquanto os agentes continuam buscando identificar outros integrantes da quadrilha. A polícia também investiga a possível ligação dos presos com casos de latrocínio.

Assista em vídeo - Polícia prende suspeitos de integrar uma quadrilha que vendia peças de motos roubadas

