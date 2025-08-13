Quadrilha usa IA para fraudar médicos no Rio Grande do Sul Operação prende três suspeitos por falsificação de biometria JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 23h14 (Atualizado em 12/08/2025 - 23h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Três integrantes de uma quadrilha foram presos por fraudes financeiras contra médicos no Rio Grande do Sul.

A quadrilha usava inteligência artificial para falsificar biometria e abrir contas em nome das vítimas.

Criminosos pagavam até R$100 a pessoas semelhantes aos médicos para posar em fotos usadas em documentos falsos.

As fraudes geraram um prejuízo de R$80 mil e outras pessoas envolvidas serão investigadas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma operação policial prendeu três integrantes de uma quadrilha que usava inteligência artificial para realizar fraudes financeiras contra médicos gaúchos. A ação ocorreu em São Paulo, Espírito Santo e Pará, como parte da segunda fase da investigação.

A quadrilha desenvolveu um esquema de falsificação de biometria das vítimas, permitindo a abertura de contas bancárias em nome dos médicos para desviar dinheiro. Em São Paulo, os criminosos buscavam pessoas com aparência semelhante à dos médicos, oferecendo até R$ 100 para que posassem para fotos. Essas imagens eram então usadas para criar documentos falsos.

Durante a operação, celulares e um notebook foram apreendidos. Em junho, na primeira fase da operação, cinco membros da mesma família foram presos por invadir contas de e-mail e acessar o aplicativo “gov.br” de médicos gaúchos. As fraudes resultaram em um prejuízo de R$ 80 mil com o desvio de investimentos dos profissionais. As pessoas que colaboraram com a quadrilha aceitando tirar fotos também serão investigadas.

O que motivou a operação policial que resultou na prisão de três suspeitos no Rio Grande do Sul?

A operação teve como foco uma quadrilha que utilizava inteligência artificial para fraudar médicos gaúchos, realizando fraudes financeiras em suas contas.

‌



Como funcionava o esquema de fraude desenvolvido pela quadrilha?

A quadrilha falsificava a biometria das vítimas, permitindo a abertura de contas bancárias em nome dos médicos. Eles ofereciam até R$ 100 a pessoas com aparência similar aos médicos para que posassem para fotos, que eram usadas para criar documentos falsos.

Quais foram os resultados da operação em termos de apreensões?

Durante a operação, foram apreendidos celulares e um notebook, além de que cinco membros da mesma família já tinham sido presos em uma fase anterior da investigação.

‌



Qual foi o valor estimado do prejuízo causado pelas fraudes?

As fraudes resultaram em um prejuízo de R$ 80 mil, devido ao desvio de investimentos dos profissionais médicos.

Veja também

‌



Presidente Lula volta a reunir ministros para discutir tarifaço americano

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra do Jornal da Record | 12/08/2025 Quatro pessoas são presas em operação contra roubo de veículos na zona norte do Rio Perfis do influenciador Hytalo Santos são bloqueados por determinação da Justiça da Paraíba 'TV boxes': Anatel afirma que criminosos estão roubando dados de usuários por aparelhos clandestinos Exclusivo: Empresário acusa advogada e escrivão da Polícia Civil de São Paulo por extorsão Estado de saúde da sargento da Marinha baleada no RJ é gravíssimo Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop são presos em operação contra esquema de corrupção Calor extremo: shoppings em Dubai estão abrindo mais cedo para a prática de atividades físicas Três pessoas são presas em operação que investiga golpes financeiros contra médicos gaúchos Vagas em telemarketing têm sido porta de entrada para o mercado de trabalho de jovens até 24 anos Navio alemão resgata 73 imigrantes em duas operações no Mar Mediterrâneo nesta terça (12) Mudanças no processo para tirar visto americano entram em vigor no começo de setembro Confrontos das quartas de final e chaveamento da Copa do Brasil são definidos nesta terça (12) Exército de Israel flagra terroristas do Hamas disfarçados de voluntários na Faixa de Gaza Haddad confirma anúncio do pacote de ajuda aos setores afetados pelo tarifaço para quarta (13) Governo americano publica relatório em que relata piora dos direitos humanos no Brasil e cita Moraes Senado aprova projeto que pode reduzir as filas do INSS Setores que foram taxados em 50% pelo governo dos EUA fazem planos para tentar diminuir as perdas Estabilidade dos preços nos EUA fazem o dólar atingir o menor valor desde junho de 2024 Corpo de gari morto a tiros em briga de trânsito é enterrado em BH; suspeito do crime está preso

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!