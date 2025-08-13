Quadrilha usa IA para fraudar médicos no Rio Grande do Sul
Operação prende três suspeitos por falsificação de biometria
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Uma operação policial prendeu três integrantes de uma quadrilha que usava inteligência artificial para realizar fraudes financeiras contra médicos gaúchos. A ação ocorreu em São Paulo, Espírito Santo e Pará, como parte da segunda fase da investigação.
A quadrilha desenvolveu um esquema de falsificação de biometria das vítimas, permitindo a abertura de contas bancárias em nome dos médicos para desviar dinheiro. Em São Paulo, os criminosos buscavam pessoas com aparência semelhante à dos médicos, oferecendo até R$ 100 para que posassem para fotos. Essas imagens eram então usadas para criar documentos falsos.
Durante a operação, celulares e um notebook foram apreendidos. Em junho, na primeira fase da operação, cinco membros da mesma família foram presos por invadir contas de e-mail e acessar o aplicativo “gov.br” de médicos gaúchos. As fraudes resultaram em um prejuízo de R$ 80 mil com o desvio de investimentos dos profissionais. As pessoas que colaboraram com a quadrilha aceitando tirar fotos também serão investigadas.
O que motivou a operação policial que resultou na prisão de três suspeitos no Rio Grande do Sul?
A operação teve como foco uma quadrilha que utilizava inteligência artificial para fraudar médicos gaúchos, realizando fraudes financeiras em suas contas.
Como funcionava o esquema de fraude desenvolvido pela quadrilha?
A quadrilha falsificava a biometria das vítimas, permitindo a abertura de contas bancárias em nome dos médicos. Eles ofereciam até R$ 100 a pessoas com aparência similar aos médicos para que posassem para fotos, que eram usadas para criar documentos falsos.
Quais foram os resultados da operação em termos de apreensões?
Durante a operação, foram apreendidos celulares e um notebook, além de que cinco membros da mesma família já tinham sido presos em uma fase anterior da investigação.
Qual foi o valor estimado do prejuízo causado pelas fraudes?
As fraudes resultaram em um prejuízo de R$ 80 mil, devido ao desvio de investimentos dos profissionais médicos.
Veja também
Presidente Lula volta a reunir ministros para discutir tarifaço americano
JR na TV playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!