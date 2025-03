Quadrilha usava falsa central telefônica para desbloquear celulares roubados Esquema visava obter senhas dos aparelhos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/03/2025 - 00h59 (Atualizado em 22/03/2025 - 00h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia prende integrantes de quadrilha que roubava celulares e ligava para as vítimas em seguida

Uma operação policial no Pará resultou na prisão de seis suspeitos de integrar uma quadrilha que furtava celulares e enganava as vítimas para obter senhas de desbloqueio. Os criminosos utilizavam uma falsa central telefônica para entrar em contato com as vítimas após o furto, alegando que os aparelhos haviam sido encontrados, mas solicitando a senha para devolução.

A investigação revelou que, após obterem as senhas, os criminosos acessavam os dispositivos e realizavam transferências bancárias. Uma das vítimas sofreu um prejuízo superior a meio milhão de reais, informou a polícia. A operação também cumpriu mandados no Rio Grande do Sul, e os celulares recuperados serão utilizados para aprofundar as investigações.

Assista em vídeo - Polícia prende integrantes de quadrilha que roubava celulares e ligava para as vítimas em seguida

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!