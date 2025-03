Quatro pessoas são hospitalizadas por uso excessivo de drogas em Salvador (BA) JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 03/03/2025 - 21h33 (Atualizado em 04/03/2025 - 12h19 ) twitter

Em Salvador (BA), quatro pessoas foram hospitalizadas depois do consumo excessivo de drogas durante uma festa. Nas ruas, os foliões que também exageraram receberam atendimento médico. Um vídeo mostra dois homens que caíram no chão e precisaram receber os primeiros socorros ao terem intoxicação por uso de drogas. Eles foram levados para uma unidade de saúde com ferimentos na cabeça provocados pela queda. No mesmo lugar, um turista de Fortaleza (CE) foi levado às pressas de helicóptero. Ele precisou ser entubado e segue internado na UTI de um hospital da cidade. Confira.

