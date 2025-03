Receita Federal anuncia regras para a declaração do Imposto de Renda Entrega começa em 17 de março e termina em 30 de maio JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 00h16 (Atualizado em 13/03/2025 - 00h16 ) twitter

A Receita Federal divulgou as regras para a declaração do Imposto de Renda deste ano. O período para envio começa em 17 de março e termina em 30 de maio. O programa para preenchimento estará disponível para download a partir de 13 de março. A opção pré-preenchida poderá ser acessada a partir de 1º de abril nas plataformas governamentais.

Contribuintes que obtiveram ganhos na venda de bens tributáveis ou realizaram operações na Bolsa acima de R$40 mil devem declarar. Estima-se que cerca de 46 milhões de pessoas prestem contas ao Leão este ano, com aproximadamente 14,5 milhões provenientes do estado de São Paulo.

Para aqueles que não cumprirem o prazo, as multas variam entre R$165 e até 20% do imposto devido. As restituições serão processadas em cinco lotes, começando em 30 de maio.

