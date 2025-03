Receita Federal lança ferramenta para proteger CPFs contra fraudes Mais de 600 mil brasileiros já utilizam o recurso que impede uso indevido do documento JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 23h47 (Atualizado em 06/03/2025 - 23h47 ) twitter

Receita Federal lança ferramenta que impede uso de CPF por terceiros sem que o dono saiba

A Receita Federal disponibilizou uma nova ferramenta que impede o uso do CPF sem o consentimento do titular. Esse recurso visa aumentar a segurança dos dados pessoais no Brasil, onde existem cerca de 215 milhões de CPFs ativos, essenciais para atividades como abertura de contas bancárias e inscrição em programas governamentais.

Em Uberaba, Minas Gerais, um morador teve seu CPF usado ilegalmente por criminosos durante 16 anos para abrir empresas e contas bancárias em seu nome. A Justiça Federal autorizou a troca do número do documento para resolver o caso. Outro exemplo de fraude ocorreu com uma mulher que teve seu CPF utilizado para obter um cartão de crédito, resultando em um prejuízo de quase R$7 mil.

A ferramenta “Proteger Meu CPF” já foi adotada por mais de 600 mil pessoas e está disponível gratuitamente no site da Receita Federal. Ela busca reduzir o risco de fraudes e proteger os cidadãos contra o uso indevido dos seus dados pessoais.

