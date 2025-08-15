RecordPlus estreia com novidades para fãs de A FAZENDA

A RECORD relançou seu serviço de streaming sob o nome RecordPlus, com um acervo que ultrapassa 1500 títulos, incluindo produções originais, novelas e esportes. A mudança reforça a associação com a marca RECORD, trazendo maior clareza ao consumidor. Entre as novidades, estão conteúdos exclusivos para fãs do reality show A FAZENDA, como o canal Maratona Aquecendo Feno com todas as edições e câmeras ao vivo da Fazenda.
O RecordPlus também oferece transmissões ao vivo e sob demanda de eventos esportivos, como o Campeonato Brasileiro. A plataforma é acessível pelo celular ou pela web, permitindo flexibilidade para assistir ao conteúdo em qualquer momento e lugar. Assinantes anteriores do PlayPlus precisam apenas atualizar o aplicativo para continuar com o mesmo login e senha. Novos usuários podem se cadastrar através do aplicativo RecordPlus ou acessando recordplus.com.
