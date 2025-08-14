Redes sociais sob pressão para agir contra conteúdo infantil impróprio
Especialistas e pais clamam por regulamentação urgente para proteger crianças
Por que especialistas estão pedindo medidas nas redes sociais?
Especialistas pedem que as plataformas digitais implementem medidas para eliminar conteúdos relacionados à sexualização infantil, que geram engajamento e lucros por serem monetizados. Há uma preocupação crescente com a segurança das crianças online, especialmente após casos de pedofilia.
Como pais estão lidando com a segurança de seus filhos nas redes sociais?
Pais, como Priscila, controlam rigorosamente o acesso dos filhos às redes sociais para evitar riscos e proteger suas crianças.
Quais são as recomendações dos defensores dos direitos infantis sobre a regulamentação?
Defensores dos direitos infantis destacam a necessidade urgente de regulamentação para que as empresas de tecnologia monitorem e removam conteúdos prejudiciais às crianças.
O que a empresa Meta afirma sobre conteúdos de sexualização de menores?
A Meta afirma que não permite conteúdos de sexualização de menores e se compromete a remover tais publicações de sua plataforma.
