Redes sociais sob pressão para agir contra conteúdo infantil impróprio Especialistas e pais clamam por regulamentação urgente para proteger crianças JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 23h24 (Atualizado em 13/08/2025 - 23h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Especialistas pedem ações de plataformas digitais para eliminar conteúdos sexualizantes relacionados a crianças.

O aumento da preocupação com a segurança infantil online foi impulsionado por casos de pedofilia.

Pais controlam o acesso dos filhos às redes sociais para evitar riscos e clamam por regulamentações urgentes.

A empresa Meta afirma não permitir conteúdos de sexualização infantil e remove postagens nesse sentido.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Especialistas defendem que plataformas digitais implementem medidas para eliminar conteúdos relacionados à sexualização infantil. Essas postagens geram engajamento e lucros por serem monetizadas. A preocupação com a segurança das crianças online aumentou após denúncias envolvendo redes de pedofilia.

Pais, como Priscila, controlam rigorosamente o acesso dos filhos às redes sociais para evitar riscos. Defensores dos direitos infantis destacam a necessidade urgente de regulamentação para que empresas de tecnologia monitorem e removam conteúdos prejudiciais.

Embora muitas democracias já tenham leis para proteger crianças online, ainda há resistência em implementar regulamentações mais rígidas. As plataformas devem priorizar a remoção de conteúdos que violem direitos infantis e notificar autoridades competentes. A empresa Meta afirma que não permite conteúdos de sexualização de menores e remove tais publicações.

Por que especialistas estão pedindo medidas nas redes sociais?

Especialistas pedem que as plataformas digitais implementem medidas para eliminar conteúdos relacionados à sexualização infantil, que geram engajamento e lucros por serem monetizados. Há uma preocupação crescente com a segurança das crianças online, especialmente após casos de pedofilia.

‌



Como pais estão lidando com a segurança de seus filhos nas redes sociais?

Pais, como Priscila, controlam rigorosamente o acesso dos filhos às redes sociais para evitar riscos e proteger suas crianças.

Quais são as recomendações dos defensores dos direitos infantis sobre a regulamentação?

Defensores dos direitos infantis destacam a necessidade urgente de regulamentação para que as empresas de tecnologia monitorem e removam conteúdos prejudiciais às crianças.

‌



O que a empresa Meta afirma sobre conteúdos de sexualização de menores?

A Meta afirma que não permite conteúdos de sexualização de menores e se compromete a remover tais publicações de sua plataforma.

Veja também

‌



Chefe de facção criminosa é internado em hospital particular do Rio para realizar cirurgia

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra do Jornal da Record | 13/08/2025 Advogados de Núcleo 1 da tentativa de golpe devem apresentar defesas dos reús nesta quarta (13) Ex-assessor de Bolsonaro diz que ex-presidente pediu monitoramento do ministro Alexandre de Moraes Artilheiro do Corinthians, Yuri Alberto passa mal e tem que ser operado em São Paulo Registros de infrações de trânsito estão suspensos em parte de rodovias federais com radares Especialistas defendem que redes sociais removam conteúdos com sexualização infantil na internet Presidente Lula debate com integrantes do governo projeto de lei para regulamentar redes sociais Casa do influenciador Hytalo Santos é alvo de mandado de busca e apreensão em João Pessoa (PB) Vendas do comércio registram terceiro mês consecutivo de queda Minuto JR: Incêndio atinge fábrica desativada de fertilizantes na região metropolitana de Goiânia Quatro pessoas são presas em Goiás suspeitas de sacar ilegalmente FGTS de trabalhadores Solução duradoura para o tarifaço seria um acordo do Brasil com os EUA, dizem especialistas Festival de Cinema de Gramado começa nesta quarta-feira (13) no Rio Grande do Sul Policial militar do Bope é baleado durante operação contra traficantes de facção criminosa do RJ SP: policial baleado em Paraisópolis faz reconhecimento de homem que roubou a arma dele Autoridades alertam para riscos de motos aquáticas após série de acidentes em praias brasileiras EUA revogam vistos de brasileiros que atuaram no Mais Médicos por suposta ligação com regime cubano Donald Trump promete 'consequências severas' à Russia se guerra contra a Ucrânia não acabar Chefe das forças armadas de Israel aprova plano militar para nova ofensiva na Faixa de Gaza TJ mantém prisão de suspeitos de envolvimento em esquema de corrupção da Secretaria da Fazenda de SP

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!