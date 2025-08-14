Logo R7.com
Redes sociais sob pressão para agir contra conteúdo infantil impróprio

Especialistas e pais clamam por regulamentação urgente para proteger crianças

  • Especialistas pedem ações de plataformas digitais para eliminar conteúdos sexualizantes relacionados a crianças.
  • O aumento da preocupação com a segurança infantil online foi impulsionado por casos de pedofilia.
  • Pais controlam o acesso dos filhos às redes sociais para evitar riscos e clamam por regulamentações urgentes.
  • A empresa Meta afirma não permitir conteúdos de sexualização infantil e remove postagens nesse sentido.

 

Especialistas defendem que plataformas digitais implementem medidas para eliminar conteúdos relacionados à sexualização infantil. Essas postagens geram engajamento e lucros por serem monetizadas. A preocupação com a segurança das crianças online aumentou após denúncias envolvendo redes de pedofilia.

Pais, como Priscila, controlam rigorosamente o acesso dos filhos às redes sociais para evitar riscos. Defensores dos direitos infantis destacam a necessidade urgente de regulamentação para que empresas de tecnologia monitorem e removam conteúdos prejudiciais.

Embora muitas democracias já tenham leis para proteger crianças online, ainda há resistência em implementar regulamentações mais rígidas. As plataformas devem priorizar a remoção de conteúdos que violem direitos infantis e notificar autoridades competentes. A empresa Meta afirma que não permite conteúdos de sexualização de menores e remove tais publicações.

Por que especialistas estão pedindo medidas nas redes sociais?

Especialistas pedem que as plataformas digitais implementem medidas para eliminar conteúdos relacionados à sexualização infantil, que geram engajamento e lucros por serem monetizados. Há uma preocupação crescente com a segurança das crianças online, especialmente após casos de pedofilia.


Como pais estão lidando com a segurança de seus filhos nas redes sociais?

Pais, como Priscila, controlam rigorosamente o acesso dos filhos às redes sociais para evitar riscos e proteger suas crianças.

Quais são as recomendações dos defensores dos direitos infantis sobre a regulamentação?

Defensores dos direitos infantis destacam a necessidade urgente de regulamentação para que as empresas de tecnologia monitorem e removam conteúdos prejudiciais às crianças.


O que a empresa Meta afirma sobre conteúdos de sexualização de menores?

A Meta afirma que não permite conteúdos de sexualização de menores e se compromete a remover tais publicações de sua plataforma.

