Redução de penas para réus da tragédia na boate Kiss

A Justiça do Rio Grande do Sul decidiu reduzir as penas de prisão dos sócios e músicos condenados pela tragédia da boate Kiss em Santa Maria, em janeiro de 2013, que resultou em 242 mortes. Durante a sessão, familiares das vítimas e sobreviventes estiveram presentes com fotos dos jovens falecidos no incêndio.
O Tribunal de Justiça do estado negou por unanimidade a anulação do júri de 2021 e manteve as condenações, aceitando o pedido de redução das penas. Elisandro Spohr e Mauro Hoffmann, sócios da boate, terão suas penas reduzidas para 12 anos de prisão. Os músicos Luciano Bonilla Leão e Marcelo dos Santos, da banda Gurizada Fandangueira, cumprirão penas de 11 anos. A defesa de Marcelo planeja solicitar progressão para o regime semiaberto devido ao tempo já cumprido. A decisão ainda permite recurso, com a defesa de Luciano Leão expressando satisfação parcial com a redução.