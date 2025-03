Regras do Imposto de Renda 2025 são divulgadas pela Receita Federal Prazo para entrega da declaração está reduzido em três dias JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 14/03/2025 - 00h11 (Atualizado em 14/03/2025 - 00h11 ) twitter

JR Dinheiro: prazo para a entrega do Imposto de Renda 2025 está mais curto

A Receita Federal anunciou as diretrizes para o Imposto de Renda 2025, com o período de entrega das declarações definido entre 17 de março e 30 de maio. Contribuintes que receberam mais de R$ 33.888 no ano anterior, considerando salários, décimo terceiro, férias, bônus, comissões, aposentadorias, pensões e aluguéis, devem realizar a declaração. O formulário para preenchimento está acessível para download em computadores e dispositivos móveis por meio do aplicativo Imposto de Renda 2025.

A partir de 1º de abril, a declaração pré-preenchida estará disponível, trazendo informações previamente coletadas pela Receita Federal como bens, dívidas, despesas dedutíveis e dados bancários. A ordem de restituição prioriza contribuintes com mais de 80 anos ou mais, seguidos por aqueles acima de 60 anos e pessoas com deficiência ou doenças graves. Contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem por restituição via PIX também terão prioridade.

