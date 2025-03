Rei Charles é hospitalizado por efeitos colaterais do tratamento contra câncer Monarca britânico recebeu alta após exames médicos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/03/2025 - 00h08 (Atualizado em 28/03/2025 - 00h08 ) twitter

Rei Charles é internado devido a efeitos colaterais provocados por tratamento contra o câncer

O rei Charles, do Reino Unido, foi internado brevemente devido a reações adversas ao tratamento contra o câncer. Após passar por exames no hospital, ele foi liberado. Por precaução, os compromissos do dia seguinte foram cancelados. Charles foi diagnosticado com câncer em fevereiro do ano passado, mas o tipo específico da doença não foi divulgado.

