Repórter da RECORD é roubada durante reportagem em São Paulo
Mais de 917 mil celulares foram roubados ou furtados no Brasil no ano passado
A repórter Beatriz Casadei, da RECORD, teve seu celular roubado enquanto se preparava para uma transmissão ao vivo em frente ao Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O incidente ocorreu logo pela manhã, mas os suspeitos já foram identificados pela polícia.
No ano passado, o Brasil registrou mais de 917 mil casos de roubo ou furto de celulares, principalmente entre 6 e 8 horas da manhã. Cidades como São Paulo, São Luís, Belém e Salvador apresentaram as maiores taxas desses crimes.
Outros jornalistas da RECORD também enfrentaram situações semelhantes recentemente. A repórter Marina Caixeta teve seu celular pego no terminal rodoviário do Tietê, mas o aparelho foi abandonado pelo ladrão. Marcos Guimarães conseguiu evitar um roubo enquanto esperava para entrar ao vivo no centro da cidade.
Para reduzir os prejuízos causados por esses crimes, o Ministério da Justiça disponibiliza o aplicativo Celular Seguro. Ele permite bloquear rapidamente a linha ou o aparelho, protegendo os dados pessoais e financeiros dos usuários.
