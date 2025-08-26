Republicanos celebra duas décadas com sessão solene em Brasília
Partido é um dos que mais crescem no Brasil
O Republicanos comemorou seus 20 anos com uma sessão solene na Câmara dos Deputados, destacando seu crescimento e influência política no Brasil. Com mais de 560 mil filiados, o partido se prepara para as próximas eleições apostando em jovens lideranças.
Fundado em 2005, o Republicanos expandiu sua presença política desde sua primeira eleição em 2006. Atualmente, possui uma base composta por 433 prefeitos, 436 vice-prefeitos, e mais de quatro mil vereadores. No âmbito estadual, conta com dois governadores: Tarcísio de Freitas em São Paulo e Wanderlei Barbosa no Tocantins.
A legenda, ainda, tem uma das maiores bancadas na Câmara, com 45 deputados federais, incluindo o presidente da Casa, Hugo Mota. Além disso, conta com quatro senadores.
Tarcísio de Freitas foi um dos destaques do evento. O governador de São Paulo é um nome natural para reeleição no estado e também um dos mais cotados para concorrer ao Planalto.
