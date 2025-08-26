Logo R7.com
Republicanos celebra duas décadas com sessão solene em Brasília

Partido é um dos que mais crescem no Brasil

  • Republicanos comemorou 20 anos com sessão solene na Câmara dos Deputados.
  • Partido conta com mais de 560 mil filiados e aposta em jovens lideranças para as próximas eleições.
  • Possui 433 prefeitos, 436 vice-prefeitos e mais de quatro mil vereadores, além de dois governadores.
  • Lideranças discutiram estratégias eleitorais e destacaram Tarcísio de Freitas como liderança em potencial.

 

Sessão solene na Câmara marca comemorações de 20 anos do partido Republicanos

O Republicanos comemorou seus 20 anos com uma sessão solene na Câmara dos Deputados, destacando seu crescimento e influência política no Brasil. Com mais de 560 mil filiados, o partido se prepara para as próximas eleições apostando em jovens lideranças.

Fundado em 2005, o Republicanos expandiu sua presença política desde sua primeira eleição em 2006. Atualmente, possui uma base composta por 433 prefeitos, 436 vice-prefeitos, e mais de quatro mil vereadores. No âmbito estadual, conta com dois governadores: Tarcísio de Freitas em São Paulo e Wanderlei Barbosa no Tocantins.

A legenda, ainda, tem uma das maiores bancadas na Câmara, com 45 deputados federais, incluindo o presidente da Casa, Hugo Mota. Além disso, conta com quatro senadores.

Tarcísio de Freitas foi um dos destaques do evento. O governador de São Paulo é um nome natural para reeleição no estado e também um dos mais cotados para concorrer ao Planalto.


Perguntas e Respostas

Qual foi a ocasião celebrada pelo Republicanos recentemente?


O Republicanos comemorou seus 20 anos com uma sessão solene na Câmara dos Deputados.

Quais são os números atuais de filiações e cargos ocupados pelo partido?


O partido conta com mais de 560 mil filiados, 433 prefeitos, 436 vice-prefeitos e mais de quatro mil vereadores.

Quem são os governadores e a liderança na Câmara dos Deputados do Republicanos?

Os governadores são Tarcísio de Freitas em São Paulo e Wanderlei Barbosa no Tocantins. Na Câmara, conta com 45 deputados federais, incluindo o presidente da Casa, Hugo Mota.

Assista ao vídeo - Sessão solene na Câmara marca comemorações de 20 anos do partido Republicanos

