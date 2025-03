Resort do traficante conhecido como Peixão é demolido durante operação policial no Rio de Janeiro JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 11/03/2025 - 18h04 (Atualizado em 12/03/2025 - 08h11 ) twitter

Um resort do traficante conhecido como Peixão foi demolido durante uma operação policial no Complexo de Israel, no Rio de Janeiro. Quatro suspeitos foram presos. A investigação apontou que a mansão foi construída com o dinheiro do crime. O local era usado por traficantes da facção Terceiro Comando Puro. O imóvel luxuoso tinha um lago artificial com carpas e um espaço de lazer com piscina. A construção foi feita em uma área de preservação ambiental.

