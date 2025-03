Rio: grupo que vendia drogas e aplicava o golpe da maquininha na praia de Ipanema é detido JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 28/02/2025 - 22h04 (Atualizado em 01/03/2025 - 12h17 ) twitter

Cinco suspeitos foram presos e dois menores apreendidos na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, o grupo vendia drogas como haxixe e lança perfume, além de realizar transações fraudulentas através do golpe da maquininha, aumentando indevidamente os valores cobrados nas compras. A ação criminosa foi registrada por drones das polícias civil e militar. Os suspeitos responderão por tráfico de drogas e estelionato.

