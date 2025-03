Rodrigo Garro pode não jogar na primeira partida contra o Palmeiras pela final do Paulistão JR na TV|Do R7 14/03/2025 - 23h33 (Atualizado em 15/03/2025 - 12h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O técnico Ramón Díaz ainda não sabe se vai poder contar com meio-campo argentino Rodrigo Garro no primeiro jogo da final do Paulistão. O jogador sofre com dores no joelho desde 2024 e jogou a Pré-Libertadores no sacrifício. Se não puder contar com o argentino, Ramón Díaz terá de improvisar, já que o substituto direto, Igor Coronado, também está machucado. Uma das soluções pode ser Romero.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD