Rompimento de barragem provoca inundações em Jarandilla de la Vera, na Espanha

O rompimento de uma barragem causou inundações em uma cidade no oeste da Espanha. Carros foram arrastados pela força da água. As autoridades de Jarandilla de La Vera informaram que duas pessoas foram resgatadas, mas ninguém ficou ferido. Rios também transbordaram e mais de 30 estradas ficaram bloqueadas em outras regiões do país.

