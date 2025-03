Ronaldo Fenômeno desiste de concorrer à presidência da CBF JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 13/03/2025 - 00h28 (Atualizado em 13/03/2025 - 08h55 ) twitter

Ronaldo Fenômeno anunciou, nesta quarta (12), que desistiu de concorrer à presidência da CBF. Nas redes sociais, o ex-atleta alegou que "no primeiro contato que teve com as 27 federações filiadas à Confederação Brasileira de Futebol, encontrou 23 portas fechadas". E que a recusa aconteceu "sob o argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição".

