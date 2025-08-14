Roubos em condomínios levam a investimentos em segurança São Paulo vê aumento em tecnologia após prisões de suspeitos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 23h46 (Atualizado em 13/08/2025 - 23h46 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Roubos em condomínios geram insegurança em São Paulo.

Polícia prende 28 suspeitos envolvidos em invasões a apartamentos.

Moradores investem em tecnologia avançada para segurança.

Redução de roubos e furtos é registrada segundo a Secretaria da Segurança Pública.

Os roubos a condomínios têm gerado insegurança entre os moradores de São Paulo. Recentemente, a polícia prendeu 28 suspeitos envolvidos em invasões a apartamentos. Em um caso em Osasco, três indivíduos entraram em um condomínio usando um controle remoto clonado; dois fugiram quando a polícia foi acionada e um terceiro, com histórico de roubo, foi capturado.

Entre os detidos está Cleodson Leandro da Silva, apontado como mentor de uma invasão em maio que resultou no roubo de joias avaliadas em três milhões de reais. Preocupados com a segurança, moradores têm investido em tecnologia avançada. Um bairro na zona oeste modernizou seu sistema com câmeras e inteligência artificial para monitoramento.

O sistema inclui dispositivos que registram movimentações e enviam dados ao SmartSampa para reconhecimento facial. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, houve uma redução de roubos e furtos neste ano comparado ao ano anterior.

‌



