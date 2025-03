Rússia anuncia suspensão dos ataques contra infraestrutura de energia da Ucrânia por 30 dias JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 18/03/2025 - 22h04 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Rússia anunciou, nesta terça-feira (18), a suspensão dos ataques contra a infraestrutura de energia da Ucrânia por 30 dias, após uma conversa entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump. A Casa Branca destacou que o cessar-fogo parcial é o primeiro passo para uma paz duradoura, com ambos os países concordando em iniciar negociações para o fim do conflito. Além disso, foi acordada a troca de 350 prisioneiros russos e ucranianos, enquanto as próximas etapas para um cessar-fogo total serão discutidas no Oriente Médio. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apoiou a medida, mas aguarda mais detalhes sobre o acordo.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD