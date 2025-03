Rússia e Ucrânia se aproximam de acordo de cessar-fogo JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 11/03/2025 - 22h18 (Atualizado em 12/03/2025 - 08h12 ) twitter

Rússia e Ucrânia nunca estiveram tão perto de um cessar-fogo. Nesta terça-feira (11), a proposta dos Estados Unidos para uma trégua imediata de 30 dias ganhou o aval da Ucrânia. O acordo foi proposto durante as negociações que acontecem na Arábia Saudita. Com isso, os Estados Unidos irão reestabelecer a ajuda militar e o compartilhamento de informações de inteligência com a Ucrânia. A Rússia ainda não se manifestou, mas os Estados Unidos aguardam uma resposta entre esta terça (11) e esta quarta (12).

