Sabesp reduz pressão da água em SP devido à crise hídrica
Medida visa economizar água diante da baixa dos reservatórios
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) anunciou que reduzirá a pressão da água durante a noite e a madrugada em toda a região metropolitana de São Paulo, a partir desta quarta-feira (26). A medida busca economizar 4 mil litros de água por segundo devido ao baixo nível dos reservatórios, atualmente em 38%, agravado pela falta de chuvas.
A decisão foi tomada seguindo determinação da CESP para prevenir uma crise de abastecimento. A redução ocorrerá por oito horas diárias, período em que o consumo é menor, ajudando também a minimizar perdas por vazamentos não identificados.
O sistema Cantareira já mostra visivelmente a redução no nível de água. Embora ainda não se saiba quais áreas serão mais afetadas, toda a região metropolitana deve sentir os efeitos. A Sabesp reforça a importância da colaboração dos moradores em economizar água, evitando desperdícios como deixar torneiras abertas ou usar mangueiras para lavar calçadas.
A normalização da pressão ocorrerá quando os níveis dos reservatórios se recuperarem com as chuvas esperadas no próximo período úmido. “Não vai faltar água e tenho certeza que todos juntos conseguiremos enfrentar este momento crítico”, afirmou um representante da Sabesp.
Perguntas e Respostas
Qual medida a Sabesp adotou para lidar com a crise hídrica em São Paulo?
A Sabesp anunciou que reduzirá a pressão da água durante a noite e a madrugada na região metropolitana de São Paulo, a partir desta quarta-feira, para economizar 4 mil litros de água por segundo.
Qual o nível atual dos reservatórios que motivou essa decisão?
Os reservatórios estão atualmente em 38%, situação piorada pela falta de chuvas, o que levou à necessidade de reduzir a pressão da água.
Por quanto tempo a pressão da água será reduzida e qual o objetivo dessa medida?
A redução da pressão ocorrerá por oito horas diariamente, durante o período de menor consumo, com o objetivo de prevenir uma crise de abastecimento e minimizar perdas por vazamentos.
Quando a normalização da pressão da água está prevista para ocorrer?
A normalização da pressão ocorrerá quando os níveis dos reservatórios se recuperarem com as chuvas esperadas no próximo período úmido.
