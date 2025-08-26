Sabesp reduz pressão da água em SP devido à crise hídrica Medida visa economizar água diante da baixa dos reservatórios JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 20h40 (Atualizado em 26/08/2025 - 20h40 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Sabesp reduzirá a pressão da água na região metropolitana de São Paulo para economizar recursos hídricos.

A medida, que começa a valer a partir de quarta-feira, busca economizar 4 mil litros de água por segundo devido à baixa nos reservatórios.

A redução da pressão ocorrerá durante a noite e madrugada, por um período de oito horas diárias.

A normalização da pressão dependerá da recuperação dos reservatórios com as chuvas previstas para o próximo período.

Sabesp vai reduzir pressão da água durante a noite por causa de baixo nível de reservatórios

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) anunciou que reduzirá a pressão da água durante a noite e a madrugada em toda a região metropolitana de São Paulo, a partir desta quarta-feira (26). A medida busca economizar 4 mil litros de água por segundo devido ao baixo nível dos reservatórios, atualmente em 38%, agravado pela falta de chuvas.

A decisão foi tomada seguindo determinação da CESP para prevenir uma crise de abastecimento. A redução ocorrerá por oito horas diárias, período em que o consumo é menor, ajudando também a minimizar perdas por vazamentos não identificados.

O sistema Cantareira já mostra visivelmente a redução no nível de água. Embora ainda não se saiba quais áreas serão mais afetadas, toda a região metropolitana deve sentir os efeitos. A Sabesp reforça a importância da colaboração dos moradores em economizar água, evitando desperdícios como deixar torneiras abertas ou usar mangueiras para lavar calçadas.

A normalização da pressão ocorrerá quando os níveis dos reservatórios se recuperarem com as chuvas esperadas no próximo período úmido. “Não vai faltar água e tenho certeza que todos juntos conseguiremos enfrentar este momento crítico”, afirmou um representante da Sabesp.

Perguntas e Respostas

Qual medida a Sabesp adotou para lidar com a crise hídrica em São Paulo?

A Sabesp anunciou que reduzirá a pressão da água durante a noite e a madrugada na região metropolitana de São Paulo, a partir desta quarta-feira, para economizar 4 mil litros de água por segundo.

Qual o nível atual dos reservatórios que motivou essa decisão?

Os reservatórios estão atualmente em 38%, situação piorada pela falta de chuvas, o que levou à necessidade de reduzir a pressão da água.

Por quanto tempo a pressão da água será reduzida e qual o objetivo dessa medida?

A redução da pressão ocorrerá por oito horas diariamente, durante o período de menor consumo, com o objetivo de prevenir uma crise de abastecimento e minimizar perdas por vazamentos.

Quando a normalização da pressão da água está prevista para ocorrer?

A normalização da pressão ocorrerá quando os níveis dos reservatórios se recuperarem com as chuvas esperadas no próximo período úmido.

