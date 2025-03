Saiba qual a previsão do tempo para esta quarta (19) JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 18/03/2025 - 22h01 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h08 ) twitter

Depois de dias frescos e nublados, a temperatura voltou a subir no Centro-Sul do país. Nesta quarta-feira (19), haverá chuva forte em vários estados e diminuição das temperaturas em áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Em Curitiba (PR), dia nublado, chuvoso e frio. Em São Paulo, tem alerta de temporais. Em Campo Grande, chove rápido à tarde. Os maiores volumes de chuva foram registrados na região Norte. A frente fria vai avançar pelo Sudeste e aumenta a chance de temporais na região. No Centro-Oeste, a entrada de umidade favorece a chuva entre Goiânia, Campo Grande e Cuiabá.

