Santos enfrenta desafios no Brasileirão com ausência de Neymar Craque se recupera de lesão na coxa enquanto clube busca recuperação contra o Bahia JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 01h46 (Atualizado em 02/04/2025 - 01h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Santos busca recuperação no Brasileirão em meio a dúvidas sobre o futuro de Neymar no clube

Após derrota para o Vasco na estreia do Brasileirão, o Santos busca se recuperar enfrentando o Bahia na Vila Belmiro. Neymar ainda não tem data para retornar aos campos devido a uma lesão na coxa sofrida nas quartas de final do Paulistão há um mês. Seu contrato com o clube termina em três meses.

Neymar tem realizado treinos individualizados, inclusive em casa, focando em sua recuperação completa. A diretoria do Santos deseja manter o jogador até a próxima Copa do Mundo, mas sua ausência é sentida pela equipe no campeonato.

Enquanto Neymar se recupera, Soteldo deve estar disponível para o jogo contra o Bahia. A torcida aguarda ansiosamente pelo retorno do camisa dez, essencial para as ambições do Santos no Brasileirão.

Assista em vídeo - Santos busca recuperação no Brasileirão em meio a dúvidas sobre o futuro de Neymar no clube

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!