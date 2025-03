Santos retoma treinos; Neymar volta ao campo após lesão Clube se prepara para enfrentar o Vasco na estreia do Brasileirão JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/03/2025 - 01h48 (Atualizado em 22/03/2025 - 01h48 ) twitter

Santos retorna aos treinamentos após quatro dias de folga; time se prepara para o Brasileirão

O Santos retornou aos treinamentos após quatro dias de folga, preparando-se para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Vasco. Neymar participou das atividades no campo pela primeira vez desde que sofreu uma lesão que o afastou da semifinal do Campeonato Paulista. Ele realizou exercícios leves com restrição de contato com a bola. O departamento médico está otimista quanto à participação de Neymar no jogo de estreia no dia 30 de março.

Além disso, a FIFA excluiu o León do Mundial de Clubes que ocorrerá nos Estados Unidos, devido à proibição de dois clubes do mesmo proprietário participarem do torneio. O León seria adversário do Flamengo na fase inicial. O nome do substituto será divulgado em breve.

