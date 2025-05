São Paulo combate fraudes em bombas de combustível com nova tecnologia Postos adotam medidas para garantir medição precisa no abastecimento JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/05/2025 - 23h11 (Atualizado em 12/05/2025 - 23h11 ) twitter

SP identifica mais de duas mil bombas de combustível adulteradas entre janeiro e abril deste ano

Entre janeiro e abril deste ano, mais de duas mil bombas de combustíveis foram reprovadas em São Paulo por adulterações na medição. Para proteger os consumidores, uma nova tecnologia está sendo testada em postos para identificar tentativas de fraude.

A fraude digital ocorre quando um chip altera a medição do combustível, fazendo com que o consumidor pague por mais do que realmente recebe. Este sistema pode ser ativado ou desativado por controle remoto, dificultando a fiscalização.

As novas bombas seguem padrões técnicos do Inmetro e garantem medições precisas. Atualmente, 340 bombas com essa tecnologia já estão operando no estado. Para facilitar a identificação dos postos seguros, o Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) desenvolveu uma plataforma digital gratuita que auxilia motoristas a encontrarem bombas seguras.

