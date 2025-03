Segue internada a criança atropelada pela namorada de um traficante no RJ JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/03/2025 - 22h03 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Segue internada a criança atropelada pela namorada de um traficante no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. A motorista fugiu sem prestar socorro, mas já foi presa. O quadro clínico da menina evoluiu de grave para estável. Yasmin Prates, de 6 anos, teve a perna amputada e deve passar por nova cirurgia. As crianças brincavam quando foram atingidas. As outras duas vítimas do atropelamento já tiveram alta.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD