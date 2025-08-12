Seis pedestres são atropelados no centro do Rio de Janeiro
Protesto após morte de advogada pede instalação de radar
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Seis pessoas foram atingidas por um veículo ao atravessarem a faixa de pedestres na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro. O motorista afirmou que o sinal estava amarelo e não conseguiu parar a tempo. As vítimas não correm risco de morte.
Na última sexta-feira, Luan Plácido, ex-jogador do Botafogo, atropelou quatro pessoas na Estrada dos Bandeirantes, zona oeste da cidade. Ele foi detido, pagou fiança e responderá em liberdade. Sua defesa argumentou que ele enfrentava um surto psiquiátrico e não havia consumido substâncias ilícitas.
A advogada Ariane Carvalho, de 41 anos, morreu no acidente. Sua irmã participou de um protesto solicitando a instalação de um radar na via, apontando que infrações de trânsito, como avançar sinais, resultam em tragédias para famílias.
Dados indicam que homens entre 18 e 29 anos são frequentemente envolvidos em acidentes no estado, com mais de 2.800 casos registrados no ano anterior.
