Seis pedestres são atropelados no centro do Rio de Janeiro

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Seis pedestres foram atropelados na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro.

O motorista alegou que o sinal estava amarelo e não conseguiu parar a tempo; as vítimas não correm risco de vida.

A advogada Ariane Carvalho, de 41 anos, morreu em um acidente anterior causado por Luan Plácido, que enfrentava um surto psiquiátrico.

Uma protesto pede a instalação de radar na via para prevenir infrações de trânsito e tragédias.

Seis pessoas foram atingidas por um veículo ao atravessarem a faixa de pedestres na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro. O motorista afirmou que o sinal estava amarelo e não conseguiu parar a tempo. As vítimas não correm risco de morte.

Na última sexta-feira, Luan Plácido, ex-jogador do Botafogo, atropelou quatro pessoas na Estrada dos Bandeirantes, zona oeste da cidade. Ele foi detido, pagou fiança e responderá em liberdade. Sua defesa argumentou que ele enfrentava um surto psiquiátrico e não havia consumido substâncias ilícitas.

A advogada Ariane Carvalho, de 41 anos, morreu no acidente. Sua irmã participou de um protesto solicitando a instalação de um radar na via, apontando que infrações de trânsito, como avançar sinais, resultam em tragédias para famílias.

Dados indicam que homens entre 18 e 29 anos são frequentemente envolvidos em acidentes no estado, com mais de 2.800 casos registrados no ano anterior.

Quantas pessoas foram atropeladas no centro do Rio de Janeiro e qual o estado delas?

Seis pessoas foram atropeladas ao atravessarem a faixa de pedestres na Avenida Presidente Vargas. As vítimas não correm risco de morte.

O que o motorista alegou em relação ao sinal de trânsito?

O motorista afirmou que o sinal estava amarelo e que não conseguiu parar a tempo.

Qual foi o desdobramento do atropelamento ocorrido na última sexta-feira envolvendo o ex-jogador Luan Plácido?

Luan Plácido atropelou quatro pessoas e foi detido. Ele pagou fiança e responderá em liberdade. Sua defesa alegou que ele enfrentava um surto psiquiátrico e não havia consumido substâncias ilícitas.

O que motivou o protesto realizado pela irmã da advogada que morreu no acidente?

A irmã da advogada Ariane Carvalho pediu a instalação de um radar na via, destacando que infrações de trânsito, como avançar sinais, resultam em tragédias para famílias.

