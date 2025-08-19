Seis pessoas são presas em São Paulo por golpe de troca de número de celular
Investigação do Piauí leva à prisão de suspeitos em esquema de estelionato
Um golpe que envolve a troca de número de celular resultou na prisão de seis pessoas. Os criminosos se passavam por parentes das vítimas, alegando uma troca de número e pedindo dinheiro sob pretextos urgentes. Uma vítima perdeu R$ 50 mil.
A investigação começou no Piauí após denúncias das vítimas enganadas pelo golpe. Através da colaboração entre policiais do Piauí e São Paulo, foram cumpridos mandados de prisão e busca na capital paulista, levando à detenção dos suspeitos.
Os envolvidos são acusados de estelionato qualificado por meio eletrônico. Este tipo de crime tem crescido no Brasil, com mais de dois milhões de casos registrados no último ano. As autoridades alertam para o aumento dos golpes online e a necessidade de cautela ao receber solicitações financeiras pela internet.
