Seis pessoas são presas em São Paulo por golpe de troca de número de celular Investigação do Piauí leva à prisão de suspeitos em esquema de estelionato JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 20h47 (Atualizado em 19/08/2025 - 20h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Seis pessoas foram presas em São Paulo por um golpe de estelionato envolvendo troca de número de celular.

Os criminosos se passavam por parentes das vítimas e solicitavam dinheiro urgentemente.

Uma das vítimas perdeu R$ 50 mil devido ao golpe.

As autoridades alertam sobre o aumento de golpes online e a importância de ter cautela ao receber solicitações financeiras.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um golpe que envolve a troca de número de celular resultou na prisão de seis pessoas. Os criminosos se passavam por parentes das vítimas, alegando uma troca de número e pedindo dinheiro sob pretextos urgentes. Uma vítima perdeu R$ 50 mil.

A investigação começou no Piauí após denúncias das vítimas enganadas pelo golpe. Através da colaboração entre policiais do Piauí e São Paulo, foram cumpridos mandados de prisão e busca na capital paulista, levando à detenção dos suspeitos.

Os envolvidos são acusados de estelionato qualificado por meio eletrônico. Este tipo de crime tem crescido no Brasil, com mais de dois milhões de casos registrados no último ano. As autoridades alertam para o aumento dos golpes online e a necessidade de cautela ao receber solicitações financeiras pela internet.

Qual foi o resultado da investigação sobre o golpe de troca de número de celular?

Seis pessoas foram presas em São Paulo envolvidas no golpe de troca de número de celular, onde os criminosos se passavam por parentes das vítimas pedindo dinheiro.

‌



Como as vítimas foram abordadas pelos criminosos?

Os criminosos alegavam uma troca de número e pediam dinheiro sob pretextos urgentes, resultando em uma das vítimas perdendo R$ 50 mil.

De onde começou a investigação que levou às prisões?

A investigação começou no Piauí após denúncias das vítimas enganadas pelo golpe, com a colaboração entre policiais do Piauí e de São Paulo.

‌



Qual o alerta que as autoridades fazem em relação ao tipo de estelionato?

As autoridades alertam para o aumento dos golpes online, destacando a necessidade de cautela ao receber solicitações financeiras pela internet, dado que no último ano foram registrados mais de dois milhões de casos de estelionato qualificado por meio eletrônico no Brasil.

Veja também

‌



A polícia descobriu que os vídeos eram gravados e divulgados pelo próprio pai da criança

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Criança de 10 anos é flagrada fazendo manobras perigosas em moto Publicações na internet escancaram uso de canetas emagrecedoras sem prescrição médica Justiça condena duas influenciadoras a 12 anos de prisão por racismo contra duas crianças Polícia Federal investiga desvio de mais de R$ 50 milhões do Fundeb Criança tem morte cerebral confirmada após ser atingida por tiros na Baixada Fluminense Justiça italiana mantém prisão de Carla Zambelli e nega pedido de prisão domiciliar Decisão de que leis estrangeiras não podem ser aplicadas no Brasil repercute no mercado financeiro Minuto JR: Justiça autoriza transferência de Hytalo Santos para presídio da Paraíba Câmara aprova urgência para discutir projeto da 'adultização' EUA anunciam aumento de tarifas de importação de 400 produtos derivados do aço e do alumínio Entenda o que é o veranico, fenômeno que pode acontecer durante o outono e o inverno Especialistas alertam para leitura de termos de uso ao contratar serviço digital Set Expo 2025: CEO da RECORD defende união das emissoras para o futuro da TV no país Radares de rodovias federais são desligados por falta de recursos para manutenção Mediadores de cessar-fogo entre Israel e Hamas aguardam resposta israelense à proposta de trégua Palmeiras anuncia contratação do goleiro Carlos Miguel, que jogou no Corinthians Nicólas Maduro diz que vai mobilizar milhões de milicianos para lutar contra 'ameaças' dos EUA Donald Trump diz que Putin talvez não queira acordo para o fim da guerra da Ucrânia Presidente Lula recebe integrantes da cúpula do Republicanos para almoço União Brasil e PP oficializam federação com uma das maiores bancadas do Congresso

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!