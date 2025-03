Seleção Brasileira desembarca em Brasília sem Neymar para enfrentar Colômbia Brasil busca vitória nas Eliminatórias da Copa do Mundo após dois empates JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 00h36 (Atualizado em 18/03/2025 - 00h36 ) twitter

A seleção brasileira chegou a Brasília para o confronto contra a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, sem contar com Neymar, que está lesionado. Os jogadores já se apresentaram na capital federal e participaram do primeiro treino. A expectativa é de que todos os convocados estejam disponíveis para o técnico Dorival Júnior a partir desta terça-feira.

Após dois empates nos últimos jogos contra Venezuela e Uruguai, o Brasil ocupa a quinta posição, última que garante vaga direta ao Mundial, tornando o jogo contra a Colômbia crucial. Vanderson, do Mônaco, deve ser o titular na lateral direita.

Na próxima terça-feira, a seleção enfrentará a Argentina, atual campeã mundial e líder das eliminatórias. Wesley, lateral direito do Flamengo, comemora sua primeira convocação para a equipe nacional: “É um sonho que estou realizando”, disse ele, entusiasmado.

