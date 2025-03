Sem Neymar, seleção brasileira desembarca em Brasília para jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 17/03/2025 - 23h38 (Atualizado em 18/03/2025 - 01h09 ) twitter

Sem Neymar, lesionado, a seleção brasileira chegou a Brasília (DF) para o jogo de quinta (20), contra a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Os jogadores começaram a se apresentar na capital federal e participaram do primeiro treino. A expectativa é que todos os convocados estejam à disposição do técnico Dorival Jr. a partir desta terça (18). Depois de dois empates nos últimos jogos, o Brasil está em quinto lugar, na última posição que garante uma vaga direta na Copa do Mundo do próximo ano.

