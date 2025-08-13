Logo R7.com
Senado aprova projeto para agilizar filas do INSS

Medida provisória segue para sanção presidencial

O Senado Federal aprovou um projeto que visa reduzir as filas do INSS através de um programa temporário de gerenciamento e revisão de benefícios. O texto foi aprovado no último dia permitido para manter sua validade e agora segue para sanção do presidente Lula.

A proposta prevê pagamentos adicionais aos funcionários do INSS por processos e perícias médicas concluídas, respeitando o limite salarial do funcionalismo público de 46.366 reais mensais. Este programa está programado para vigorar até abril do próximo ano.

