Senado homenageia José Sarney pelos 40 anos de redemocratização Ex-presidente ressalta importância de um Congresso forte e livre JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 00h35 (Atualizado em 19/03/2025 - 00h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sarney é homenageado no Senado pelos 40 anos da redemocratização do Brasil

O Senado realizou uma homenagem ao ex-presidente José Sarney em celebração aos 40 anos da redemocratização do Brasil. Durante o evento, Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado, destacou a capacidade política de Sarney em negociar com diferentes grupos partidários. Em sua fala, o ex-presidente enfatizou a indispensabilidade de um Congresso Nacional robusto e independente para a manutenção da democracia. Sarney liderou o país entre 1985 e 1990, após o fim de um período de 21 anos de governo militar.

Assista em vídeo - Sarney é homenageado no Senado pelos 40 anos da redemocratização do Brasil

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!