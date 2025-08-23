Logo R7.com
Senador Marcos Do Val desobedece STF e critica Alexandre de Moraes

Político do Espírito Santo desafia proibição judicial em live nas redes sociais

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

O senador Marcos Do Val, do partido Podemos no Espírito Santo, desafiou novamente uma decisão do Supremo Tribunal Federal ao realizar uma transmissão ao vivo na internet criticando o ministro Alexandre de Moraes. Mesmo estando sob medida cautelar que proíbe o uso de redes sociais, Duval alegou perseguição política.

Em julho, o senador viajou aos Estados Unidos utilizando um passaporte diplomático sem autorização do STF. O ministro Alexandre de Moraes já havia alertado que descumprir decisões judiciais pode resultar na prisão do senador.

Assista ao vídeo - Senador Marcos do Val faz live para atacar Moraes e volta a descumprir decisão do STF

