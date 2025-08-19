Logo R7.com
Sequestro de ônibus bloqueia operação policial no RJ

Criminosos usam veículos como barricadas na Ilha do Governador

  • Criminosos sequestraram 12 ônibus na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, obstruindo operação policial.
  • As ruas foram fechadas e 19 linhas de ônibus tiveram os trajetos alterados; um ônibus foi incendiado.
  • Polícia Militar apreendeu armamentos e drogas, e quatro suspeitos de tráfico foram detidos.
  • Em 2023, houve 99 sequestros de ônibus e mais de 300 motoristas afastados devido à violência na cidade.

 

Na manhã de segunda-feira (18), criminosos sequestraram 12 ônibus na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, usando-os como barricadas para obstruir uma operação da Polícia Militar no Morro do Dendê, controlado pela facção Terceiro Comando Puro.

As ruas foram fechadas e 19 linhas de ônibus tiveram seus trajetos alterados. Um dos veículos foi incendiado durante o incidente. A Polícia Militar apreendeu quatro fuzis, munições, drogas e granadas, além de deter quatro suspeitos de tráfico. Uma bomba foi lançada contra os policiais, mas não houve feridos.

Neste ano, a cidade já registrou o sequestro de 99 ônibus e três incêndios. Desde 2024, mais de 300 motoristas foram afastados devido à violência, impactando a mobilidade urbana e diversos setores da cidade.

