Sequestro de ônibus bloqueia operação policial no RJ
Criminosos usam veículos como barricadas na Ilha do Governador
Na manhã de segunda-feira (18), criminosos sequestraram 12 ônibus na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, usando-os como barricadas para obstruir uma operação da Polícia Militar no Morro do Dendê, controlado pela facção Terceiro Comando Puro.
As ruas foram fechadas e 19 linhas de ônibus tiveram seus trajetos alterados. Um dos veículos foi incendiado durante o incidente. A Polícia Militar apreendeu quatro fuzis, munições, drogas e granadas, além de deter quatro suspeitos de tráfico. Uma bomba foi lançada contra os policiais, mas não houve feridos.
Neste ano, a cidade já registrou o sequestro de 99 ônibus e três incêndios. Desde 2024, mais de 300 motoristas foram afastados devido à violência, impactando a mobilidade urbana e diversos setores da cidade.
