Sequestro de ônibus bloqueia operação policial no RJ Criminosos usam veículos como barricadas na Ilha do Governador JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 01h43 (Atualizado em 19/08/2025 - 01h43 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Criminosos sequestraram 12 ônibus na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, obstruindo operação policial.

As ruas foram fechadas e 19 linhas de ônibus tiveram os trajetos alterados; um ônibus foi incendiado.

Polícia Militar apreendeu armamentos e drogas, e quatro suspeitos de tráfico foram detidos.

Em 2023, houve 99 sequestros de ônibus e mais de 300 motoristas afastados devido à violência na cidade.

Na manhã de segunda-feira (18), criminosos sequestraram 12 ônibus na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, usando-os como barricadas para obstruir uma operação da Polícia Militar no Morro do Dendê, controlado pela facção Terceiro Comando Puro.

As ruas foram fechadas e 19 linhas de ônibus tiveram seus trajetos alterados. Um dos veículos foi incendiado durante o incidente. A Polícia Militar apreendeu quatro fuzis, munições, drogas e granadas, além de deter quatro suspeitos de tráfico. Uma bomba foi lançada contra os policiais, mas não houve feridos.

Neste ano, a cidade já registrou o sequestro de 99 ônibus e três incêndios. Desde 2024, mais de 300 motoristas foram afastados devido à violência, impactando a mobilidade urbana e diversos setores da cidade.

O que aconteceu na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, na manhã de segunda-feira?

Criminosos sequestraram 12 ônibus na Ilha do Governador, utilizando-os como barricadas para bloquear uma operação da Polícia Militar no Morro do Dendê, controlado pela facção Terceiro Comando Puro.

Quais foram as consequências do sequestro dos ônibus para o transporte público na região?

As ruas foram fechadas, e 19 linhas de ônibus tiveram seus trajetos alterados. Um dos veículos foi incendiado durante o incidente.

Que ações a Polícia Militar tomou durante o incidente?

A Polícia Militar apreendeu quatro fuzis, munições, drogas e granadas, além de deter quatro suspeitos de tráfico. Durante a ação, uma bomba foi lançada contra os policiais, mas não houve feridos.

Qual é o impacto da violência sobre os motoristas de ônibus no Rio de Janeiro este ano?

Neste ano, a cidade já registrou o sequestro de 99 ônibus e três incêndios. Desde 2024, mais de 300 motoristas foram afastados devido à violência, o que tem impactado a mobilidade urbana e diversos setores da cidade.

