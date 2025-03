Sequestro de trem no Paquistão resulta em mais de 50 mortes Grupo separatista assume autoria do ataque que durou mais de um dia JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 00h13 (Atualizado em 13/03/2025 - 00h13 ) twitter

Mais de 50 pessoas morrem durante sequestro de trem no Paquistão

Um trem no Paquistão foi sequestrado por um grupo separatista, resultando em mais de 50 mortes. O Exército de Libertação Balúchi assumiu a responsabilidade pelo ataque, que envolveu explosivos e armamento pesado para parar a composição com 450 passageiros. O sequestro teve como objetivo trocar os reféns por prisioneiros e durou mais de 30 horas. Entre os mortos estão 33 integrantes do grupo rebelde, além do maquinista e 21 policiais.

