Sergio Aguiar assume a bancada do Jornal da Record ao lado de Christina Lemos JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 12/03/2025 - 23h49 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A partir desta quarta-feira (12), quem apresenta o Jornal da Record, ao lado de Christina Lemos, é Sérgio Aguiar. Quando chegou à emissora em 2019, o jornalista fez uma série especial sobre a Amazônia para o programa. Em seguida, assumiu uma das edições do JR 24h. Durante o início da pandemia em 2020, Sérgio substituiu o jornalista Celso Freitas na apresentação do Jornal da Record. Em 2021, passou a reforçar oficialmente a equipe do Fala Brasil e, como apresentador do Domingo Espetacular, fez parceria com a apresentadora Carolina Ferraz. Todas as noites, o Jornal da Record traz as principais notícias do Brasil e do mundo. A partir de agora, um novo capítulo começa a ser escrito no programa.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD