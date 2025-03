Sergio Aguiar assume bancada do Jornal da Record com Christina Lemos Jornalista amplia sua participação com nova função no telejornal JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 00h40 (Atualizado em 13/03/2025 - 00h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sergio Aguiar assume a bancada do Jornal da Record ao lado de Christina Lemos

A partir desta quarta-feira (12), Christina Lemos divide a apresentação do Jornal da Record com Sergio Aguiar. Desde sua chegada à emissora em 2019, Aguiar desempenhou diversas funções, iniciando com uma série especial sobre a Amazônia que explorou comunidades ribeirinhas e a preservação ambiental. Posteriormente, atuou no JR 24 horas e substituiu Celso Freitas durante a pandemia em 2020.

Em 2021, integrou oficialmente a equipe do Fala Brasil e colaborou no Domingo Espetacular junto à Carolina Ferraz. Com sua vasta experiência, Sergio Aguiar promete trazer credibilidade e sintonia para esta nova fase do Jornal da Record, conhecido por apresentar as principais notícias do Brasil e do mundo.

Assista em vídeo - Sergio Aguiar assume a bancada do Jornal da Record ao lado de Christina Lemos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!