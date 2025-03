SERIPA investiga causas da queda de avião monomotor no litoral paulista JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 10/03/2025 - 19h53 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA) investigam as causas da queda do avião monomotor, em Itanhaém, litoral de São Paulo. Uma pessoa morreu e outra está internada. Um vídeo, gravado por um morador, mostra a aeronave sem controle. Ela girou em parafuso até cair em uma área de mata. O avião decolou do aeroclube de Itanhaém para um voo de instrução. Matheus Henrique Gomes, de 25 anos, era o instrutor e morreu no local. A outra vítima sobreviveu e foi encaminhada para um hospital da região. Investigadores estiveram no local para coletar dados e analisar os destroços para esclarecer as causas da queda.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD