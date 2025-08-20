Logo R7.com
Sete Expo 2025 debate união das emissoras para evolução da TV

Evento em São Paulo discute futuro tecnológico com TV 3.0

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • A Sete Expo 2025 em São Paulo discute o futuro da televisão e a tecnologia TV 3.0.
  • O CEO da RECORD enfatiza a importância da união das emissoras para integração entre TV e digital.
  • Dirigentes de grandes emissoras, como SBT, Band e Globo, participam de debates sobre radiodifusão.
  • A ativação da TV 3.0 no Brasil aguarda um decreto presidencial para sua implementação em 2026.

 

O maior evento de tecnologia de mídia e entretenimento da América Latina, a Sete Expo 2025, começou em São Paulo com debates entre líderes da mídia brasileira sobre o futuro da televisão no país. Durante o painel “O Futuro da Mídia”, Marcus Vinícius Vieira, CEO da RECORD, destacou a importância da união das emissoras para avançar na integração entre televisão e digital com a tecnologia TV 3.0, também conhecida como DTV+.

Dirigentes de outras grandes emissoras, incluindo os CEOs do SBT, Band e Globo, participaram do debate inédito sobre radiodifusão. A reunião reforçou o compromisso das empresas em cooperar para o futuro da TV aberta no Brasil. Além disso, discutiu-se como a TV 3.0 promete melhorar a qualidade de som e imagem e integrar serviços digitais.

Um ato simbólico marcou a ativação da TV 3.0 no Brasil, enquanto aguarda-se a assinatura de um decreto presidencial anunciada pelo ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, que permitirá sua implementação em 2026. A Sete Expo continua até quinta-feira, oferecendo exposições e debates sobre inovações tecnológicas na indústria televisiva.

Qual é o objetivo do evento Sete Expo 2025 realizado em São Paulo?

O objetivo do evento é debater o futuro da televisão no Brasil e discutir a união das emissoras para avançar na integração entre televisão e digital com a tecnologia TV 3.0.


Quem destacou a importância da união das emissoras durante o evento?

Marcus Vinícius Vieira, CEO da **RECORD**, destacou a importância da união das emissoras para a evolução da televisão.

O que é a tecnologia TV 3.0 e quais melhorias ela promete?

A tecnologia TV 3.0, também conhecida como DTV+, promete melhorar a qualidade de som e imagem e integrar serviços digitais.


Quando está prevista a implementação da TV 3.0 no Brasil?

A implementação da TV 3.0 no Brasil está prevista para 2026, aguardando a assinatura de um decreto presidencial.

