Sete Expo 2025 debate união das emissoras para evolução da TV
Evento em São Paulo discute futuro tecnológico com TV 3.0
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O maior evento de tecnologia de mídia e entretenimento da América Latina, a Sete Expo 2025, começou em São Paulo com debates entre líderes da mídia brasileira sobre o futuro da televisão no país. Durante o painel “O Futuro da Mídia”, Marcus Vinícius Vieira, CEO da RECORD, destacou a importância da união das emissoras para avançar na integração entre televisão e digital com a tecnologia TV 3.0, também conhecida como DTV+.
Dirigentes de outras grandes emissoras, incluindo os CEOs do SBT, Band e Globo, participaram do debate inédito sobre radiodifusão. A reunião reforçou o compromisso das empresas em cooperar para o futuro da TV aberta no Brasil. Além disso, discutiu-se como a TV 3.0 promete melhorar a qualidade de som e imagem e integrar serviços digitais.
Um ato simbólico marcou a ativação da TV 3.0 no Brasil, enquanto aguarda-se a assinatura de um decreto presidencial anunciada pelo ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, que permitirá sua implementação em 2026. A Sete Expo continua até quinta-feira, oferecendo exposições e debates sobre inovações tecnológicas na indústria televisiva.
Qual é o objetivo do evento Sete Expo 2025 realizado em São Paulo?
O objetivo do evento é debater o futuro da televisão no Brasil e discutir a união das emissoras para avançar na integração entre televisão e digital com a tecnologia TV 3.0.
Quem destacou a importância da união das emissoras durante o evento?
Marcus Vinícius Vieira, CEO da **RECORD**, destacou a importância da união das emissoras para a evolução da televisão.
O que é a tecnologia TV 3.0 e quais melhorias ela promete?
A tecnologia TV 3.0, também conhecida como DTV+, promete melhorar a qualidade de som e imagem e integrar serviços digitais.
Quando está prevista a implementação da TV 3.0 no Brasil?
A implementação da TV 3.0 no Brasil está prevista para 2026, aguardando a assinatura de um decreto presidencial.
Veja também
Em novo depoimento, empresário confessa que matou gari durante discussão de trânsito em BH
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!