Sete Expo 2025 debate união das emissoras para evolução da TV

O maior evento de tecnologia de mídia e entretenimento da América Latina, a Sete Expo 2025, começou em São Paulo com debates entre líderes da mídia brasileira sobre o futuro da televisão no país. Durante o painel “O Futuro da Mídia”, Marcus Vinícius Vieira, CEO da RECORD, destacou a importância da união das emissoras para avançar na integração entre televisão e digital com a tecnologia TV 3.0, também conhecida como DTV+.

Dirigentes de outras grandes emissoras, incluindo os CEOs do SBT, Band e Globo, participaram do debate inédito sobre radiodifusão. A reunião reforçou o compromisso das empresas em cooperar para o futuro da TV aberta no Brasil. Além disso, discutiu-se como a TV 3.0 promete melhorar a qualidade de som e imagem e integrar serviços digitais.

Um ato simbólico marcou a ativação da TV 3.0 no Brasil, enquanto aguarda-se a assinatura de um decreto presidencial anunciada pelo ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, que permitirá sua implementação em 2026. A Sete Expo continua até quinta-feira, oferecendo exposições e debates sobre inovações tecnológicas na indústria televisiva.

