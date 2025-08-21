Logo R7.com
Setores brasileiros buscam novos mercados após tarifas dos EUA

Indonésia e Argélia são novos destinos para exportações brasileiras

Após a imposição de uma tarifa de 50% pelos Estados Unidos, setores da economia brasileira estão explorando novos mercados. A Indonésia foi identificada como um novo destino para a carne bovina, conforme anunciado pelo Ministério da Agricultura. Além disso, a Argélia planeja importar ovelhas e cabras vivas do Brasil, especialmente das regiões Norte e Nordeste.

O setor têxtil brasileiro está mirando aumentar suas vendas para a Argentina e o Canadá. Apesar desses esforços, empresários ainda demonstram pessimismo devido à guerra tarifária entre China e Estados Unidos. A expectativa de exportações brasileiras caiu pela primeira vez em dois anos. A Confederação Nacional da Indústria planeja enviar uma delegação aos Estados Unidos para negociar a redução das tarifas em outros setores, visando minimizar impactos no emprego e produção.

