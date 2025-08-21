Setores brasileiros buscam novos mercados após tarifas dos EUA Indonésia e Argélia são novos destinos para exportações brasileiras JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 23h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 23h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Após a imposição de uma tarifa de 50% pelos Estados Unidos, setores da economia brasileira estão explorando novos mercados. A Indonésia foi identificada como um novo destino para a carne bovina, conforme anunciado pelo Ministério da Agricultura. Além disso, a Argélia planeja importar ovelhas e cabras vivas do Brasil, especialmente das regiões Norte e Nordeste.

O setor têxtil brasileiro está mirando aumentar suas vendas para a Argentina e o Canadá. Apesar desses esforços, empresários ainda demonstram pessimismo devido à guerra tarifária entre China e Estados Unidos. A expectativa de exportações brasileiras caiu pela primeira vez em dois anos. A Confederação Nacional da Indústria planeja enviar uma delegação aos Estados Unidos para negociar a redução das tarifas em outros setores, visando minimizar impactos no emprego e produção.

Veja também

‌



Turistas alemães são assaltados na praia de Copacabana

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra do Jornal da Record | 20/08/2025 Câmara pode votar projeto com regras para evitar que crianças tenham imagens exploradas na internet Polícia do Rio de Janeiro prende suspeitos que roubaram dois turistas alemães na praia de Copacabana Estudo com mais de 100 mil adolescentes revela que 12% deles admitem praticar bullying na escola Médicos descobrem primeiro registro de câncer raro associado a implante de silicone no país Uma em cada três oficinas mecânicas sofre com ausência de profissionais, segundo pesquisa Importadores americanos de café buscam novos mercados por conta de tarifas de 50% Três navios de guerra dos EUA devem chegar à costa da Venezuela para combater o narcotráfico Setores da economia começam a aumentar vendas para novos parceiros depois de taxação dos EUA Embaixada dos EUA diz que avião que pousou em SP teve autorização do governo brasileiro Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira (21) Novos ataques russos contra a Ucrânia deixam pelo menos três mortos e 34 feridos Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova obrigatoriedade do voto impresso nas eleições Oposição surpreende governo e define principais cargos de CPI mista do INSS Autoridades francesas investigam morte de influenciador que participava de desafios na internet Canil é investigado por anunciar filhotes de cachorros na internet e não entregar os animais Minuto JR: Trem bate contra carreta em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro Bancos brasileiros que atuam nos EUA avaliam consequências de possíveis sanções americanas Suspeitos são presos de integrar quadrilha que aplica golpes em pessoas com processos na Justiça Terroristas do Hamas atacam acampamento do exército de Israel na Faixa de Gaza

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!