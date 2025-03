Sirenes de alerta soam em Israel após ataques de Houthis e Hamas Mísseis balísticos dos Houthis foram interceptados pelo sistema de defesa Domo de Ferro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 00h02 (Atualizado em 21/03/2025 - 00h02 ) twitter

Sirenes de alerta soam em Israel após país se tornar alvo de novos bombardeios

Israel foi alvo de novos ataques do grupo terrorista Hamas e dos rebeldes Houthis do Iêmen. Durante a madrugada, os Houthis dispararam mísseis balísticos contra Israel, incluindo um direcionado ao Aeroporto Internacional de Tel Aviv; todos foram interceptados pelo sistema de defesa Domo de Ferro. O Hamas também lançou foguetes; um foi interceptado e dois caíram em áreas desabitadas.

Os Houthis confirmaram a autoria dos ataques, reforçando seu apoio ao Hamas e destacando o financiamento do Irã. Em resposta, as forças israelenses intensificaram suas operações na Faixa de Gaza, resultando na morte de líderes do Hamas e da Jihad Islâmica, além de conduzirem ataques no Líbano.

A escalada no conflito levou o Conselho de Segurança das Nações Unidas a se reunir em Nova York. Autoridades israelenses planejam discutir com os Estados Unidos sobre as ações do Irã. A França alertou seus cidadãos sobre os riscos de viajar ao Irã após a libertação de um francês detido desde 2022.

