Sirenes de alerta soam em Israel após país se tornar alvo de novos bombardeios

20/03/2025 - 21h38 (Atualizado em 21/03/2025 - 01h10 )

Israel foi alvo, novamente, de ataques do grupo terrorista Hamas e dos rebeldes Houthis, do Iêmen, nesta quinta-feira (20). Os Houthis, financiados pelo Irã, lançaram mísseis balísticos contra o país, incluindo um direcionado ao Aeroporto Internacional de Tel Aviv, todos interceptados pelo sistema de defesa israelense, o Domo de Ferro. O Hamas também disparou foguetes, com um sendo interceptado e dois caindo em áreas desabitadas. Enquanto isso, as forças israelenses intensificaram os bombardeios na Faixa de Gaza, matando líderes do Hamas e da Jihad Islâmica, e atacaram alvos no Líbano. Autoridades israelenses planejam viajar aos EUA para discutir o apoio do Irã a grupos terroristas, enquanto a França alertou seus cidadãos sobre riscos de viagem ao Irã, que libertou um francês detido desde 2022.

