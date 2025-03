Sistema de reconhecimento facial auxilia na prisão de oito foragidos da Justiça em Salvador (BA) JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/03/2025 - 15h38 (Atualizado em 06/03/2025 - 01h11 ) twitter

Nesta sexta-feira (28), no primeiro dia do Carnaval em Salvador (BA), oito foragidos da Justiça foram localizados com ajuda do sistema de reconhecimento facial. Eles foram capturados nos dois principais circuitos do Carnaval, logo depois de passarem pelos portais de abordagem da PM. Os foragidos tinham mandados de prisão por roubo e tráfico de drogas. Neste ano, 1.500 câmeras foram instaladas em pontos estratégicos para ajudar na segurança durante o Carnaval.

