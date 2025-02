Só neste ano, cinco motoristas foram agredidos no trabalho em Salvador (BA) JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 27/02/2025 - 22h21 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h32 ) twitter

Somente neste ano, cinco motoristas de ônibus foram agredidos enquanto trabalhavam, em Salvador. No último caso, o motorista foi atacado porque impediu um passageiro de embarcar com uma tesoura grande. Testemunhas disseram que, assim que desceu do ônibus, o passageiro arremessou uma pedra contra o condutor. Ele levou cinco pontos no queixo.

