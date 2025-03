Sobrado de três andares desaba no Rio de Janeiro, causando morte Imóvel abandonado já havia sido notificado por risco estrutural JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 23h42 (Atualizado em 20/03/2025 - 23h42 ) twitter

Sobrado de três andares desaba e mata uma pessoa no centro do RJ

Um sobrado de três andares desabou no centro do Rio de Janeiro no início da tarde, resultando na morte de um homem que estava em um carro atingido pelos escombros. O imóvel estava abandonado e já havia recebido notificações da prefeitura para reparos estruturais.

Os bombeiros realizaram buscas nos escombros para verificar a existência de outras vítimas, mas ninguém foi encontrado. A Defesa Civil interditou a área para avaliar riscos adicionais de desabamento. O proprietário do sobrado será responsabilizado pelo ocorrido. A demolição do último andar começou no final do dia, e as causas do desabamento estão sendo investigadas.

