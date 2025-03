Sonho do Palmeiras, tetracampeonato paulista não é conquistado há mais de cem anos JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 19/03/2025 - 23h54 (Atualizado em 21/03/2025 - 01h08 ) twitter

A decisão do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras será na quinta (27) da próxima semana, com cobertura total da RECORD, do R7 e do PlayPlus. O Corinthians busca um título que não ganha desde 2019. já o Palmeiras quer o tetracampeonato estadual. A única vez que isso aconteceu foi há mais de cem anos, com o clube paulistano. Em 2020, o Palmeiras impediu o Corinthians de ser tetra. Agora, o Timão pode dar o troco e interromper a sequência do Verdão.

